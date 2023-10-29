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«Уралмаш» победил «Пари Нижний Новгород», одержав четвёртую победу в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» победил «Пари Нижний Новгород», одержав четвёртую победу в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 29 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ильёй Путенко. Встреча завершилась победой «Уралмаша» со счётом 91:77.

Старт встречи получился очень равным, поэтому гостям из Екатеринбурга удалось выиграть первую четверть лишь с преимуществом в одно очко — 25:24. «Пари НН» пытался проявить себя как в защите, так и в атаке, но команде не удалось достать оппонента, который оказался сильнее во втором игровом отрезке со счётом 19:17. Результат половины — 44:41 в пользу «Уралмаша».

Ключевой в этом матче стала третья 10-минутка, в которой гостевой коллектив разгромил соперника – 23:13. Нижегородцы по итогу матча не смогли выиграть ни одну из четвертей, уступив в заключительной со счётом 23:24.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
77 : 91
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Пари Нижний Новгород: Аллен - 21, Воронцевич - 21, Коузи - 13, Бабурин - 10, Беленицкий - 4, Ганькевич - 3, Ивлев - 3, Зечевич - 2, Ганькевич, Чадов, Зоткин
Уралмаш: Эллис - 22, Нэльсон - 15, Нэвелс - 11, Захаров - 10, Писклов - 8, Перкинс - 8, Даглас - 7, Глазунов - 5, Михеев - 3, Новиков - 2, Пынько, Балашов
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