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УНИКС одержал гостевую победу в матче с «Автодором»

УНИКС одержал гостевую победу в матче с «Автодором»
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и казанский УНИКС. Игра прошла на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 82:72.

Примечательно, что первые две четверти закончились с одинаковым счётом — 20:17 в пользу гостей. В третьей четверти команды опять едва не повторили счёт первых двух десятиминуток — на этот раз УНИКС был сильнее со счётом 21:17. В заключительной четверти команды сыграли вничью — 21:21.

УНИКС сыграл пять матчей в Единой лиге ВТБ, в которых одержал четыре победы. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Автодор» идёт 13-м (одна победа, шесть поражений).

Единая лига ВТБ . 1-й этап
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
72 : 82
УНИКС
Казань, Россия
Автодор: Хэммондс - 22, Торнвелл - 20, Мавра - 11, Беслач - 10, Халдеев - 4, Петенев - 3, Фёдоров - 2, Пранаускис, Пушица, Наумов, Попов, Цыбиков
УНИКС: Рейнольдс - 27, Найт - 22, Димитриевич - 8, Д. Кулагин - 6, Лабери - 6, Бако - 4, Грин - 4, Колесников - 3, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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