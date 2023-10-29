УНИКС одержал гостевую победу в матче с «Автодором»

Сегодня, 29 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и казанский УНИКС. Игра прошла на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 82:72.

Примечательно, что первые две четверти закончились с одинаковым счётом — 20:17 в пользу гостей. В третьей четверти команды опять едва не повторили счёт первых двух десятиминуток — на этот раз УНИКС был сильнее со счётом 21:17. В заключительной четверти команды сыграли вничью — 21:21.

УНИКС сыграл пять матчей в Единой лиге ВТБ, в которых одержал четыре победы. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Автодор» идёт 13-м (одна победа, шесть поражений).