«Машина без руля». Лукич прокомментировал выступление своей команды в игре с «Уралмашем»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич дал комментарий по поводу поражения своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем»(77:91).

«Нелегко комментировать такой матч. В последние несколько дней мы попытались несколько скорректировать свою игру, добавить детали, но будем честны, у меня сейчас машина без руля. Остался только один игрок Гленн Кози на позиции разыгрывающего, и он уже третью игру проводит фактически без замен. У него сейчас тоже может наступить спад, просто потому что не выдержит физически.

«Уралмаш» абсолютно заслуженно взял сегодня победу. Они логично воспользовались нашими слабыми местами.

Мне жаль часть своих ребят, которые объективно не заслуживают того, что сейчас происходит, такого результата. Молодых оценивайте сами.

Трудный момент для нашей команды и из него будет трудно выйти. Травмированные игроки вернутся, но не в ближайшее время», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.