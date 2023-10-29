Богичевич — о поражении УНИКСу: мы растём каждый день

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (72:82).

«Сегодня я доволен игрой наших ребят. После поражения в Астане мы морально восстановились. Предыдущий матч нам показал образец агрессивной защиты, и мы поняли, как нам нужно играть. Думаю, дальше мы продолжим в положительном ключе, ведь мы растём каждый день. Возможно, это происходит медленно, но уверен, что в остальной части сезона нас ждут успехи.

Также поздравляю команду соперника, они определённо заслужили победу. Игроки УНИКСа показали сильный характер и сражались на площадке», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС сыграл пять матчей в Единой лиге ВТБ, в которых одержал четыре победы. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Автодор» идёт 13-м (одна победа, шесть поражений).