Перасович прокомментировал победу в матче с «Автодором»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (82:72).

«Сегодня, может быть, мы играли не очень хорошо, но команда старалась и выложилась на полную.

У нас были некоторые проблемы с игроками, но, несмотря на это, УНИКС контролировал мяч на протяжении всего матча.

Мы находимся ещё на старте сезона, поэтому пока сложно оценивать результат команды. Тем более у нас были трудности с травмированными, но мы будем бороться до конца», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС сыграл пять матчей в Единой лиге ВТБ, в которых одержал четыре победы. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Автодор» идёт 13-м (одна победа, шесть поражений).