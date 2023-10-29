Эмбиид рассказал, как он относится к ситуации с Харденом

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, что он не сфокусирован на том, что звёздный разыгрывающий Джеймс Харден не принимает участия в тренировках и матчах команды.

«Я думаю, что все игроки в нашей раздевалке в первую очередь сосредоточены на игре. Мы играем каждый день. Что будет дальше — решать ребятам наверху и руководству. У нас очень хорошая команда.

Всё дело в том, что мы стараемся становиться лучше каждый день. Мне нравится то, где мы находимся, и я думаю, что мы ещё можем стать лучше. Я ещё не приблизился к тому уровню, на котором хочу быть», — приводит слова Эмбиида Inquer.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Джеймс Харден хочет обмена в другую команду. Кроме того, американец конфликтует с руководством «Филадельфии».

Отметим, что один из сотрудников службы безопасности «Филадельфии» не позволил Хардену сесть в самолёт, чтобы отправиться на матч с «Милуоки Бакс» в рамках регулярного чемпионата НБА.