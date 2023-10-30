Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол начал матч с «Хьюстоном» в качестве запасного игрока

Крис Пол начал матч с «Хьюстоном» в качестве запасного игрока
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написании новости счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
2-я четверть
26 : 42
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Сэмюэлс, Томпсон, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Уильямс, Баллок, Шенгюн, Грин, Марьянович
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Джозеф, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Шарич, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис

Примечательно, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол начал встречу в качестве запасного игрока. Отметим, что тяжёлый форвард, один из лидеров калифорнийского коллектива Дрэймонд Грин вернулся в строй и вышел в стартовой пятёрке.

В минувшем сезоне НБА Пол, выступая за «Финикс Санз», где принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

Он перешёл в «Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Уроки истории:
«Оклахома Хорнетс» — что это было? Ураган «Катрина» и первый год Криса Пола в НБА
«Оклахома Хорнетс» — что это было? Ураган «Катрина» и первый год Криса Пола в НБА

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android