Крис Пол начал матч с «Хьюстоном» в качестве запасного игрока

На данный момент проходит матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написании новости счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Примечательно, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол начал встречу в качестве запасного игрока. Отметим, что тяжёлый форвард, один из лидеров калифорнийского коллектива Дрэймонд Грин вернулся в строй и вышел в стартовой пятёрке.

В минувшем сезоне НБА Пол, выступая за «Финикс Санз», где принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

Он перешёл в «Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: