Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Портленд»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 126:98.

Самым результативным игроком матча стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету 35 очков, 15 подборов и семь результативных передач. Также в составе хозяев стоит выделить игру разыгрывающего Тайриза Макси. В его активе 26 очков, 10 подборов и четыре передачи.

Защитник «Портленда» Шэйдон Шарп заработал 20 очков, сделал две передачи и пять подборов. Также результативную игру показал разыгрывающий гостей Малкольм Брогдон. В его активе 18 очков, пять подборов и пять передач. «Филадельфия» одержала вторую победу в новом сезоне НБА.

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