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Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Портленд»

Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Портленд»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 126:98.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 26, Харрис - 24, Мелтон - 12, Убре - 12, Беверли - 4, Коркмаз - 4, Такер - 3, Спрингер - 2, Хаус - 2, Рид - 2, Бамба, Грин, Петрушев
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 20, Брогдон - 18, Грант - 17, Камара - 12, Уокер - 12, Эйтон - 7, Уильямс - 6, Хендерсон - 4, Тибулл - 2, Мэйс, Мюррэй, Браун, Рупер

Самым результативным игроком матча стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету 35 очков, 15 подборов и семь результативных передач. Также в составе хозяев стоит выделить игру разыгрывающего Тайриза Макси. В его активе 26 очков, 10 подборов и четыре передачи.

Защитник «Портленда» Шэйдон Шарп заработал 20 очков, сделал две передачи и пять подборов. Также результативную игру показал разыгрывающий гостей Малкольм Брогдон. В его активе 18 очков, пять подборов и пять передач. «Филадельфия» одержала вторую победу в новом сезоне НБА.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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