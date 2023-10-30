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Крис Пол высказался после первого в карьере начала матча со скамейки запасных

Крис Пол высказался после первого в карьере начала матча со скамейки запасных
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол дал комментарий по поводу первого в своей карьере начала матча со скамейки запасных. Пол впервые за 19 лет в НБА начал встречу (с «Хьюстон Рокетс») не в старте.

«Всё было по-другому. А вообще просто здорово быть частью команды, где ты свободен в принятии решений. Я делаю всё что могу, чтобы помочь нашей команде победить», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» со счётом 106:95. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри, который записал в свой актив 24 очка, семь подборов и шесть передач. На счету Пола в этом матче восемь очков, пять подборов и семь результативных передач.

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Крис Пол тренируется на базе «Голден Стэйт»:

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