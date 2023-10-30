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Гомельский: «Уралмаш» мне очень понравился, надеюсь, по ходу сезона станет уважаемой силой

Гомельский: «Уралмаш» мне очень понравился, надеюсь, по ходу сезона станет уважаемой силой
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об «Уралмаше», который одержал четыре победы в семи матчах своего дебютного сезона Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» мне очень понравился. Разумная, дисциплинированная и волевая команда. Отличный тренер — Милош Павичевич. Его команда обладает высоким потенциалом, качественно играет и в атаке, и в защите. Хорошо сбалансированное нападение, никто не тянет одеяло на себя. Надеюсь, что по ходу сезона «Уралмаш» не только потреплет нервы у фаворитов, но и сам станет уважаемой силой. Возможно займёт место в плей-офф», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В своём следующем матче «Уралмаш» 3 ноября примет ЦСКА в Екатеринбурге.

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