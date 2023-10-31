Эдди Джонсон: пожалуй, Ларри Бёрд — лучший лёгкий форвард в истории НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдди Джонсон назвал Ларри Бёрда лучшим лёгким форвардом в истории.

«Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон — лучшие игроки в истории НБА на своих позициях. Леброн Джеймс? Бёрд, пожалуй, лучший лёгкий форвард. Ты можешь говорить всё, что хочешь», — приводит слова Джонсона The Sports Rush со ссылкой на подкаст Outside Shots.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, четырёхкратным MVP сезона и четырёхкратным MVP финальной серии.

Ларри Бёрд провёл всю свою карьеру в составе «Бостон Селтикс». Он трижды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, три раза признавался MVP по итогам сезона и дважды становился самым ценным игроком финальной серии.