Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдди Джонсон: пожалуй, Ларри Бёрд — лучший лёгкий форвард в истории НБА

Эдди Джонсон: пожалуй, Ларри Бёрд — лучший лёгкий форвард в истории НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдди Джонсон назвал Ларри Бёрда лучшим лёгким форвардом в истории.

«Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон — лучшие игроки в истории НБА на своих позициях. Леброн Джеймс? Бёрд, пожалуй, лучший лёгкий форвард. Ты можешь говорить всё, что хочешь», — приводит слова Джонсона The Sports Rush со ссылкой на подкаст Outside Shots.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, четырёхкратным MVP сезона и четырёхкратным MVP финальной серии.

Ларри Бёрд провёл всю свою карьеру в составе «Бостон Селтикс». Он трижды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, три раза признавался MVP по итогам сезона и дважды становился самым ценным игроком финальной серии.

Тестирование — Бёрд упоминается:
10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища легенд НБА
Тест
10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища легенд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android