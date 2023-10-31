Дончич повторил достижение Уэстбрука и Робертсона по трипл-даблам на старте сезона НБА

Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 125:110.

Лука Дончич в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 35 очков (11 из 22 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), 12 подборов и столько же результативных передач. На счету словенского баскетболиста также один перехват и один блок-шот.

Как сообщает аккаунт ESPN Stats & Info в социальных сетях, 24-летний защитник стал третьим игроком в истории НБА с тремя 30-очковыми трипл-даблами в первых трёх играх регулярного чемпионата. Ранее это удавалось Расселлу Уэстбруку (сезон-2016/2017) и Оскару Робертсону (сезон-1961/1962).