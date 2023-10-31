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Дончич повторил достижение Уэстбрука и Робертсона по трипл-даблам на старте сезона НБА

Дончич повторил достижение Уэстбрука и Робертсона по трипл-даблам на старте сезона НБА
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Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 125:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лука Дончич в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 35 очков (11 из 22 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), 12 подборов и столько же результативных передач. На счету словенского баскетболиста также один перехват и один блок-шот.

Как сообщает аккаунт ESPN Stats & Info в социальных сетях, 24-летний защитник стал третьим игроком в истории НБА с тремя 30-очковыми трипл-даблами в первых трёх играх регулярного чемпионата. Ранее это удавалось Расселлу Уэстбруку (сезон-2016/2017) и Оскару Робертсону (сезон-1961/1962).

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 30, Бейн - 30, Смарт - 23, Родди - 9, Уильямс - 8, Тиллман - 6, Кончар - 3, Роуз - 1, Гильярд, Ларэвиа, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Джексон
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Джонс - 22, Хардуэй-младший - 21, Уильямс - 15, Грин - 12, Клебер - 7, Харди - 6, Карри - 3, Экзам - 2, Лайвли - 2, Пауэлл, Проспер, Холмс, Моррис
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