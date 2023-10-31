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Д'Анджело Расселл совершил проход и эффектно поставил сверху во время матча с «Орландо»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт 47:44 в пользу гостей.

Разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл в начале матча стал автором эффектного момента. После передачи тяжёлого форварда Энтони Дэвиса Расселл совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Орландо» Паоло Банкеро.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что у клуба из Лос-Анджелеса в нынешнем сезоне одна победа при двух поражениях. Вчера, 30 октября, «озёрники» уступили «Сакраменто Кингз» со счётом 127:132 в овертайме.