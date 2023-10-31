Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Д'Анджело Расселл совершил проход и эффектно поставил сверху во время матча с «Орландо»

Д'Анджело Расселл совершил проход и эффектно поставил сверху во время матча с «Орландо»
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт 47:44 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл в начале матча стал автором эффектного момента. После передачи тяжёлого форварда Энтони Дэвиса Расселл совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Орландо» Паоло Банкеро.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что у клуба из Лос-Анджелеса в нынешнем сезоне одна победа при двух поражениях. Вчера, 30 октября, «озёрники» уступили «Сакраменто Кингз» со счётом 127:132 в овертайме.

Актуальные проблемы «Лейкерс»:
Что с «Лейкерс» на старте сезона? Выход в плей-офф опять будет проблемой?
Что с «Лейкерс» на старте сезона? Выход в плей-офф опять будет проблемой?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android