Защитник «Бруклина» Томас повторил достижение Шакила О'Нила для молодых баскетболистов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:121.

Кэмерон Томас провёл на площадке в общей сложности 38 минут и отметился 33 набранными очками (10 из 17 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), двумя подборами и двумя результативными передпачами.

Как отмечает аккаунт SportsCenter в социальных сетях, 22-летний Томас стал вторым самым молодым игроком в истории НБА с 30+ очками в трёх играх подряд на старте регулярного чемпионата. Самым молодым является Шакил О'Нил времён «Орландо Мэджик».

На данный момент у «Бруклина» одна победа при двух поражениях. Аналогичный показатель наблюдается у команды Стива Клиффорда «Шарлотт».