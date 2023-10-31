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Защитник «Бруклина» Томас повторил достижение Шакила О'Нила для молодых баскетболистов

Защитник «Бруклина» Томас повторил достижение Шакила О'Нила для молодых баскетболистов
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Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:121.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Кэмерон Томас провёл на площадке в общей сложности 38 минут и отметился 33 набранными очками (10 из 17 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), двумя подборами и двумя результативными передпачами.

Как отмечает аккаунт SportsCenter в социальных сетях, 22-летний Томас стал вторым самым молодым игроком в истории НБА с 30+ очками в трёх играх подряд на старте регулярного чемпионата. Самым молодым является Шакил О'Нил времён «Орландо Мэджик».

На данный момент у «Бруклина» одна победа при двух поражениях. Аналогичный показатель наблюдается у команды Стива Клиффорда «Шарлотт».

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 133
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Розир - 23, Миллер - 22, Уильямс - 18, Хэйворд - 15, Вашингтон - 15, Маледон - 9, Болл - 8, Тор - 7, Ричардс - 4, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Блэк
Бруклин Нетс: Томас - 33, Бриджес - 24, Уокер - 19, Финни-Смит - 19, Симмонс - 11, Шарп - 11, О'Нил - 8, Динвидди - 5, Смит - 3, Уотфорд, Джайлс
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