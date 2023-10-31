«Что-то происходит!» Гарнетт предположил, что между Леброном и Дэвисом есть недопонимание

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказал мнение, что между двумя лидерами «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, существует определённое недопонимание.

«Это связка надломилась? Там что-то происходит! Происходит что-то такое, чего мы не видим. Даже не знаю, Брон просто должен оказывать влияние на этого парня. Знаете, как бы нажимать на определённые кнопки», — сказал Гарнетт на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков:

Ранее Гарнетт заявил, что Леброн мог бы остановить конфликт Израиля и Палестины, если бы захотел.