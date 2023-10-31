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Бронни Джеймс назвал своего любимого игрока всех времён

Бронни Джеймс назвал своего любимого игрока всех времён
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Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, назвал своего отца любимом игроком всех времён.

«Любимый игрок всех времён? Пожалуй, я скажу, что это Леброн Джеймс», — сказал Бронни во время интервью. Примечательно, что, прежде чем дать ответ, сын звезды «Лейкерс» обдумывал его в течение 15 секунд.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

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