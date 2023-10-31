Никола Йокич сравнялся с Леброном Джеймсом и Джейсоном Киддом по числу трипл-даблов в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поравнялся с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и чемпионом НБА 2011 года Джейсоном Киддом по количеству трипл-даблов в истории лиги. В настоящий момент в их активе по 107 трипл-даблов.

Лидирует по количеству трипл-даблов в НБА Расселл Уэстбрук (198), выступающий за «Лос-Анджелес Клипперс». На втором месте по этому показателю член Зала славы Оскар Робертсон (181). Топ-3 замыкает легенда НБА Мэджик Джонсон (138).

Напомним, в недавнем матче с «Ютой Джаз» (110:102) Йокич набрал 27 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 результативных передач.

Йокич отпраздновал серебряную медаль ЧМ сербов вместе с игроками:

Ранее Никола поделился мнением о центровом клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене.