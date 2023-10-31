Кендрик Нанн подписал контракт с «Панатинаикосом» до конца текущего сезона

Греческий «Панатинаикос» на своём официальном сайте сообщил о подписании однолетнего контракта с американским атакующим защитником Кендриком Нанном.

«Кендрик Нанн родился 3 августа 1995 года в Чикаго (США), его рост 1,91 метра. Он выступает на позиции защитника. С 2019 по 2023 год он играл в НБА, набирая в среднем 12,1 очка, 2,4 передачи и 2,4 подбора в 193 играх регулярного чемпионата», — сообщается на сайте греческого клуба.

За время карьеры Нанн выступал в различных клубах Национальной баскетбольной ассоциации. Кендрик играл за такие команды, как «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». В прошлом сезоне НБА в матчах за «Вашингтон» Нанн в среднем набирал 7,5 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,8 передачи.