Василий Карасёв рассказал, за счёт чего МБА собирается обыграть «Парму»

Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Если посмотреть на турнирную таблицу, то любая победа сразу меняет положение команды, а с «Пармой» мы на данный момент соседствуем. У пермяков отличный подбор иностранцев, Айзея Риз играл в концовке прошлого сезона, многое дал команде. Во всех матчах они бились за победу, достойно выглядели с ЦСКА, обыграли «Локомотив-Кубань». Мы должны играть с первой и до последней секунды, многое будет зависеть от нашего настроя и качества выполнения установки.

У нас была неделя на подготовку, это должно сыграть свою роль. Это будет тяжёлый матч, важную роль сыграет защита, так как у «Пармы» практически каждый игрок задней линии может решить исход встречи. Наши две задачи — остановить быстрый отрыв соперника и забрать подбор на своём щите», — приводит слова Карасёва сайт московской клуба.