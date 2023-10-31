Бэйлесс — об обмене Хардена: в честь Хэллоуина «Клипперс» погрузились в худший кошмар

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал обмен разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс» в «Лос-Анджелес Клипперс».

«В честь Хэллоуина «Клипперс» погрузились в худший кошмар, который они когда-либо видели. Они годами жили в кошмаре здесь, в тени «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Сегодня вечером, если вы хотите надеть костюм кого-то, кто будет пугать людей, возьмите костюм Джеймса Хардена.

Сейчас он в своей четвёртой команде за 22 месяца. Он покинул три команды, и я не сомневаюсь, что в какой-то момент довольно скоро он покинет и родной город», — рассказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Напомним, в результате обмена «Сиксерс» получат Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправятся Пи Джей Такер и Филип Петрушев.