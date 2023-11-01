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Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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«Маккаби» на выезде обыграл «Милан» в перенесённом матче Евролиги

«Маккаби» на выезде обыграл «Милан» в перенесённом матче Евролиги
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Сегодня, 31 октября, состоялся перенесённый матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались итальянский «Милан» и израильский «Маккаби». Игра проходила в Милане и завершилась победой израильского клуба со счётом 98:90.

Хозяева лидировали в счёте значительную часть времени, но в заключительной четверти баскетболисты «Маккаби» перехватили инициативу и смогли довести матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милана» Никола Миротич, на счету которого 24 очка и четыре подбора. В составе победителей отличился центровой Хасиэль Риверо, набравший 21 очко и четыре подбора.

Для «Маккаби» победа над итальянским клубом стала третьей в пяти матчах регулярного чемпионата текущего сезона Евролиги. «Милан» потерпел четвёртое поражение в пяти встречах.

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
31 октября 2023, вторник. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
90 : 98
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Пэнгос, Тонут, Мелли, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
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