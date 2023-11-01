«Маккаби» на выезде обыграл «Милан» в перенесённом матче Евролиги

Сегодня, 31 октября, состоялся перенесённый матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались итальянский «Милан» и израильский «Маккаби». Игра проходила в Милане и завершилась победой израильского клуба со счётом 98:90.

Хозяева лидировали в счёте значительную часть времени, но в заключительной четверти баскетболисты «Маккаби» перехватили инициативу и смогли довести матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милана» Никола Миротич, на счету которого 24 очка и четыре подбора. В составе победителей отличился центровой Хасиэль Риверо, набравший 21 очко и четыре подбора.

Для «Маккаби» победа над итальянским клубом стала третьей в пяти матчах регулярного чемпионата текущего сезона Евролиги. «Милан» потерпел четвёртое поражение в пяти встречах.

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