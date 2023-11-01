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Видеообзор перенесённого матча 2-го тура Евролиги между «Миланом» и «Маккаби»

Видеообзор перенесённого матча 2-го тура Евролиги между «Миланом» и «Маккаби»
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Во вторник, 31 октября, состоялся перенесённый матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались итальянский «Милан» и израильский «Маккаби». Игра проходила в Милане и завершилась победой израильского клуба со счётом 98:90.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Хозяева лидировали в счёте значительную часть времени, но в заключительной четверти баскетболисты «Маккаби» перехватили инициативу и смогли довести матч до победы.

Для «Маккаби» победа над итальянским клубом стала третьей в пяти матчах регулярного чемпионата текущего сезона Евролиги. «Милан» потерпел четвёртое поражение в пяти встречах. Израильская команда занимает девятую позицию в таблице Евролиги, а итальянская — 15-ю.

Евролига. «Олимпия Милан» — «Маккаби Тель-Авив»:

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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