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Дабл-дабл Джулиуса Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»

Дабл-дабл Джулиуса Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:91.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. На его счету дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и две передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру разгрызающего Джейлена Брансона. Он заработал 19 очков, пять подборов и две передачи.

Самым результативным игроком «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. На его счету 26 очков, три подбора и три результативные передачи. Также в составе хозяев стоит выделить игру лёгкого форварда Жоржа Ньянга. В его активе 11 очков, три подбора и одна передача.

НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2023, среда. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
91 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Ньянг - 11, Окоро - 11, Портер - 10, Бейтс - 9, Страс - 6, Мобли - 6, Меррилл - 6, Томпсон - 4, Джонс - 2, Мобли, Уэйд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 19, Рэндл - 19, Куикли - 18, Барретт - 16, Хартенштайн - 13, Робинсон - 8, Харт - 5, Гримс - 5, Дивинченцо - 3, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
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