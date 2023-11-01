Дабл-дабл Джулиуса Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:91.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. На его счету дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и две передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру разгрызающего Джейлена Брансона. Он заработал 19 очков, пять подборов и две передачи.

Самым результативным игроком «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. На его счету 26 очков, три подбора и три результативные передачи. Также в составе хозяев стоит выделить игру лёгкого форварда Жоржа Ньянга. В его активе 11 очков, три подбора и одна передача.