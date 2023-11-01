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Фанаты отреагировали на слова сына Джордана об отце в качестве шафера на свадьбе с Ларсой

Фанаты отреагировали на слова сына Джордана об отце в качестве шафера на свадьбе с Ларсой
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Многие пользователи социальных сетей живо отреагировали на недавнее заявление Маркуса Джордана – сына легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана. Маркус признался, что хотел бы видеть Майкла в качестве шафера на своей свадьбе с Ларсой Пиппен — бывшей супругой экс-одноклубника Майкла Скотти Пиппена. Под постом со словами Маркуса в скором времени появилось множество комментариев, некоторые из которых будут приведены ниже:

«Майкл, должно быть разочарован».
«Майкл Джордан снова помогает семье Пиппенов получить кольцо».
«Неудивительно, что Скотти ненавидит Майкла Джордана».
«Может, Скотти возьмёт в руки оружие».

Почему легенда НБА Майкл Джордан не считает себя величайшим?

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