Фанаты отреагировали на слова сына Джордана об отце в качестве шафера на свадьбе с Ларсой

Многие пользователи социальных сетей живо отреагировали на недавнее заявление Маркуса Джордана – сына легенды Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана. Маркус признался, что хотел бы видеть Майкла в качестве шафера на своей свадьбе с Ларсой Пиппен — бывшей супругой экс-одноклубника Майкла Скотти Пиппена. Под постом со словами Маркуса в скором времени появилось множество комментариев, некоторые из которых будут приведены ниже:

«Майкл, должно быть разочарован».

«Майкл Джордан снова помогает семье Пиппенов получить кольцо».

«Неудивительно, что Скотти ненавидит Майкла Джордана».

«Может, Скотти возьмёт в руки оружие».

Почему легенда НБА Майкл Джордан не считает себя величайшим?