Шакил О'Нил — о переходе Джеймса Хардена в «Клипперс»: чемпионство или провал

Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне баскетбольный эксперт Шакил О'Нил критически высказался об обмене разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

«От игроков такого калибра, как Кавай Леонард, Пол Джордж, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден, не должно быть другого результата, кроме чемпионства. Любой другой исход — провал. Ещё одна звезда. Знаете, «Клипперс» последние четыре или пять лет вели себя очень сомнительно, но если они не выиграют чемпионат, а они не выиграют его, то это не сработает», — рассказал О'Нил в видео, опубликованном на YouTube-канале House of Highlights.

Напомним, в результате обмена с «Клипперс» «Филадельфия Сиксерс» получит за Хардена, Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина несколько драфтов, а также обмен пиками.

Шакил О'Нил в качестве DJ зарядил фанатов на бейсбольном поле: