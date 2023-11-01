Центровой «Пармы» Соломон — о 3 выездных матчах подряд: хотим вернуться на победный путь

Американский центровой «Пармы» Ричард Соломон высказался о предстоящем трёхматчевом выезде команды, в рамках которого пермский клуб встретится с МБА, красноярским «Енисеем» и санкт-петербургским «Зенитом».

Мы готовимся к долгой поездке. Первая на очереди — игра с МБА. Это сильная московская команда. Затем нас ждёт длительное путешествие в Красноярск. У «Енисея» отличная команда в этом сезоне, они сражаются до последнего со всеми сильными клубами. Завершаем выезд матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Очень хотим вернуться на победный путь. Мы много тренируемся и работаем над собой, стараемся улучшить игру, чтобы добиваться побед», — рассказал Соломон в видео, опубликованном пресс-службой пермского клуба.

Матч МБА — «Парма» пройдёт сегодня, 1 ноября. Начало — в 19:30 мск.