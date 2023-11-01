Самый высокий человек России Павел Подкользин баллотируется в Горсовет Новосибирска

Самый высокий человек России бывший баскетболист Павел Подкользин рассказал, что баллотируется в Городской совет Новосибирска и вступил в партию «Справедливая Россия – За правду».

«Для меня это новая история. 20 лет я отдал профессиональному спорту, половину из них отдал новосибирским баскетбольным клубам. Четыре года назад я успешно дебютировал в кино. Сейчас за моей спиной четыре кинопроекта. Мы с Александром Сергеевичем Аксёненко приняли решение совместно двигаться вперёд. С партией «Справедливая Россия – За правду».

Для чего мне мандат депутата Городского совета? Я уже на протяжении 15 лет живу в центре Новосибирска. Очень много гуляю пешком. Люблю с людьми общаться. И вижу, что за центром, да и не только за центром Новосибирска нужно следить. За городом в принципе. У нас подзапустили немного город. Мы отстаём. Поэтому нужно брать ситуацию в свои руки, идти и что-то менять», – приводит слова Подкользина precedent.

226-сантиметровый Павел Подкользин — самый высокий человек страны, что официально подтверждено Книгой рекордов России. На протяжении карьеры он представлял «Даллас Маверикс», итальянский «Варезе» и многие российские клубы, среди которых «Химки», «Нижний Новгород» и «Новосибирск».