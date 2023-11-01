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«Парма» в напряжённой концовке переиграла МБА в гостевом матче Единой лиги ВТБ

«Парма» в напряжённой концовке переиграла МБА в гостевом матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Парма». Встреча проходила в Москве на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой пермского клуба со счётом 83:79.

Хозяева начали встречу чуть активнее, и по ходу первой четверти их преимущество достигало восьми очков, но уже к большому перерыву счёт на табло был равным. В решающем отрезке игры баскетболисты «Пармы» смогли перехватить инициативу и добиться итогового успеха.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Би Джей Джонсон, на счету которого 26 очков и семь подборов.

Отметим, что «Парма» впервые в своей истории одержала выездную победу над МБА.

Эта победа стала третьей для подопечных Евгения Пашутина в семи сыгранных матчах текущего сезона. В активе МБА две победы и пять поражений.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
79 : 83
Парма
Пермский край, Россия
МБА: Хоменко, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Клюев, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Платунов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
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