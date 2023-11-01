«Парма» в напряжённой концовке переиграла МБА в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Парма». Встреча проходила в Москве на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой пермского клуба со счётом 83:79.
Хозяева начали встречу чуть активнее, и по ходу первой четверти их преимущество достигало восьми очков, но уже к большому перерыву счёт на табло был равным. В решающем отрезке игры баскетболисты «Пармы» смогли перехватить инициативу и добиться итогового успеха.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Би Джей Джонсон, на счету которого 26 очков и семь подборов.
Отметим, что «Парма» впервые в своей истории одержала выездную победу над МБА.
Эта победа стала третьей для подопечных Евгения Пашутина в семи сыгранных матчах текущего сезона. В активе МБА две победы и пять поражений.
- 1 ноября 2023
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