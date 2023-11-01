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Пашутин — о победе над МБА: попросили команду не нервничать, а играть в свой баскетбол

Пашутин — о победе над МБА: попросили команду не нервничать, а играть в свой баскетбол
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу в гостевом матче Единой лиги ВТБ с МБА (83:79).

«Хочу поздравить свою команду и поблагодарить за игру. Уже несколько раз в этом сезоне мы уступали в концовках, не хватало буквально одного-двух владений. Поговорили с командой, попросили не нервничать, а просто играть в свой баскетбол. Сегодня действовали больше от защиты, в целом это удалось. Теперь нужно готовиться к «Енисею», который сейчас очень хорошо выглядит», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала третьей для подопечных Евгения Пашутина в семи сыгранных матчах текущего сезона. Отметим, что «Парма» впервые в своей истории одержала выездную победу над МБА.

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