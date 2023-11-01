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Василий Карасёв назвал причины поражения МБА в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой»

Василий Карасёв назвал причины поражения МБА в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (79:83).

«Конечно, тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих. Остались с одним Хоменко, на него выпало больше нагрузки. Плюс где-то смазали свои броски. В конце не забили два или три мяча прямо из-под кольца. Должны сделать правильные выводы. Сложно назвать ключевой момент – в конце упали на «-4», но Воронов тут же сравнял, а на новый рывок «Пармы» уже не ответили», — приводит слова Карасёва сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Парма» впервые в своей истории одержала выездную победу над МБА.

Эта поражение стало пятым для подопечных Василия Карасёва в семи сыгранных матчах текущего сезона.

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