Василий Карасёв назвал причины поражения МБА в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой»

Главный тренер МБА Василий Карасёв подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (79:83).

«Конечно, тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих. Остались с одним Хоменко, на него выпало больше нагрузки. Плюс где-то смазали свои броски. В конце не забили два или три мяча прямо из-под кольца. Должны сделать правильные выводы. Сложно назвать ключевой момент – в конце упали на «-4», но Воронов тут же сравнял, а на новый рывок «Пармы» уже не ответили», — приводит слова Карасёва сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Парма» впервые в своей истории одержала выездную победу над МБА.

Эта поражение стало пятым для подопечных Василия Карасёва в семи сыгранных матчах текущего сезона.