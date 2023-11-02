Определились первые участники ОИ-2024 в баскетболе 3x3

ФИБА объявила по три сборные у мужчин и женщин, которые квалифицировались на Олимпийские игры-2024 в баскетболе 3x3, сообщает официальный сайт организации. Они прошли отбор согласно рейтингу федераций ФИБА в данной разновидности игры на 1 ноября.

У мужчин право сыграть на ОИ-2024 получили Сербия, США и Китай, у женщин — Китай, США и Франция. Ещё по пять сборных определятся в ходе отборочных турниров, которые пройдут в 2024 году. Всего состоится по три квалификационных турнира. Сроки и места их проведения будут объявлены позднее.

В баскетболе 3x3 страна-хозяйка Игр Франция имеет гарантированное право выставить команду только в одном из турниров. Путёвка досталась женской сборной, а мужская будет пытаться пройти отбор наравне с другими участниками.

На ОИ-2020 в Токио первыми в истории победителями в баскетболе 3x3 стали Латвия у мужчин и США у женщин.