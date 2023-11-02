«Бостон» переиграл «Индиану» с разницей в 51 очко

Сегодня, 2 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Победу одержали хозяева со счётом 155:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи. Помимо него, ещё семь игроков «Бостона» смогли перешагнуть отметку в 10 очков: Деррик Уайт (18), Сэм Хозер (17), Джейлен Браун (16), Джру Холидэй (15), Пэйтон Притчард (15), Кристапс Порзингис (13) и Далано Бэнтон (11).

«Бостон» не выигрывал оппонентов с подобной разницей на протяжении последних 30 лет. Отметим, что «Селтикс» выиграли все четыре матча на старте сезона-2023/2024.

Видео можно посмотреть на канале NBC Sports Boston в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.