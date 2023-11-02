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«Бостон» переиграл «Индиану» с разницей в 51 очко

«Бостон» переиграл «Индиану» с разницей в 51 очко
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Сегодня, 2 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Победу одержали хозяева со счётом 155:104.

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НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
155 : 104
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Уайт - 18, Хозер - 17, Браун - 16, Холидэй - 15, Притчард - 15, Порзингис - 13, Бэнтон - 11, Хорфорд - 5, Михайлюк - 5, Бриссетт - 4, Стивенс - 4, Корнет - 2
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 18, Нембард - 14, Топпин - 11, Несмит - 9, Матурин - 8, Уокер - 8, Тёрнер - 8, Хилд - 7, Джексон - 7, Шиппард - 6, Нвора - 5, Браун - 3, Тайс

Самым результативным игроком матча стал форвард Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи. Помимо него, ещё семь игроков «Бостона» смогли перешагнуть отметку в 10 очков: Деррик Уайт (18), Сэм Хозер (17), Джейлен Браун (16), Джру Холидэй (15), Пэйтон Притчард (15), Кристапс Порзингис (13) и Далано Бэнтон (11).

«Бостон» не выигрывал оппонентов с подобной разницей на протяжении последних 30 лет. Отметим, что «Селтикс» выиграли все четыре матча на старте сезона-2023/2024.

Видео можно посмотреть на канале NBC Sports Boston в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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