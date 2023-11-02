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35 очков Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Клипперс» в овертайме

35 очков Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Клипперс» в овертайме
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Сегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 125
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Расселл - 27, Дэвис - 27, Ривз - 15, Вуд - 10, Реддиш - 8, Кристи - 5, Хэйс - 3, Принс, Каслтон, Фадж, Льюис, Ходж
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 38, Джордж - 35, Уэстбрук - 24, Пауэлл - 12, Зубац - 7, Пламли - 5, Хиланд - 4, Коффи, Миллер, Примо, Такер, Браун, Диабате

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард. На его счету 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 35 очками и шестью подборами. Именно он штрафными бросками в концовке сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сегодня завершил встречу с 35 очками и 12 подборами. Бигмен Энтони Дэвис набрал 27 очков и сделал 10 подборов. Д`Анджело Расселл отметился 27 очками и шестью передачами.

В последний раз «Лейкерс» выигрывали у «Клипперс» в 2020 году.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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