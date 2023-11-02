35 очков Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Клипперс» в овертайме

Сегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард. На его счету 38 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 35 очками и шестью подборами. Именно он штрафными бросками в концовке сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл: 24 очка и 11 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс сегодня завершил встречу с 35 очками и 12 подборами. Бигмен Энтони Дэвис набрал 27 очков и сделал 10 подборов. Д`Анджело Расселл отметился 27 очками и шестью передачами.

В последний раз «Лейкерс» выигрывали у «Клипперс» в 2020 году.

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