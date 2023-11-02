Джейсон Кидд высказался о травме Кайри Ирвинга

Тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался по поводу состояния звёздного защитника Кайри Ирвинга.

«Надеюсь, он будет здоров. Сейчас он проходит лечение. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», — приводит слова Кидда Bleacher Report.

Напомним, «Даллас Маверикс» выиграл все четыре матча на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации. 4 ноября команда на выезде встретится с «Денвер Наггетс».

В прошлом сезоне Ирвинг в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.

Кайри Ирвинг и Расселл Уэстбрук тренируются вместе в межсезонье: