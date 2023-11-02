Алексей Швед сделал дабл-дабл в дебютной игре за китайский «Шаньси Лунгс»

Российкий басктеболист Алексей Швед дебютировал за «Шаньси Лунгс» в матче китайской лиги. Команда в упорной борьбе уступила «Шаньдун Лайонс» (114:117).

На счету Алексея за 32 минуты игрового времени 20 очков, 15 передач, 2 подбора, 1 перехват и 4 потери при 6 из 18 с игры (3/11 трёхочковые) и 5 из 6 штрафных.

Напомним, с 2021 года Алексей выступал за ЦСКА. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: в основном из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.

34-летний Швед является лучшим снайпером Евролиги в сезоне-2017/2018 и 2020/2021, а также Евробаскета-2017. При этом российский баскетболист успел поиграть и в Национальной баскетбольной ассоциации.