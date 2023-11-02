Данило Галлинари: если бы был здоров, то помог бы «Бостону» обыграть «Майами» в плей-офф

Итальянский баскетболист Данило Галлинари, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Вашингтон Уизардс», рассказал, что мог бы помочь «Бостон Селтикс» в прошлом плей-офф, если бы не травма.

«У меня был шанс принять решение перейти в чемпионскую команду. Но как и по ходу всей моей карьеры, время, когда я получил травму, оказалось ужасным. Это просто был неудачный момент.

Думал, что у нас есть шанс выиграть. Я думал об этом, особенно во время серии с «Майами», что мог бы очень помочь. Но всё это уже в прошлом.

Глядя на то, как они играли в защите, как подготовились к игре с нами, считаю, что в атаке мог бы очень неплохо помочь «Бостону», — приводит слова Галлинари The Athletic.

Напомним, 35-летнего Галлинари обменяли в «Бостон» из «Атланты Хоукс», но из-за травмы передней крестообразной связки он так и не сыграл ни одного матча за «Селтикс».

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»: