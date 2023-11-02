Кавай Леонард – об обмене Джеймса Хардена в «Клипперс»: я уже был в кровати

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился мнением о переходе в команду из Калифорнии разыгрывающего Джеймса Хардена, который ранее выступал за «Филадельфию Сиксерс».

«Я уже был в кровати, когда всё произошло. Круто, наверное. Он один из лучших игроков НБА, которые когда-либо выходили на паркет», –приводит слова Леонарда журналист Эндрю Гриф.

Отметим, что «Филадельфия Сиксерс» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получили Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина, несколько драфтов, а также обмен пиками. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Напомним, что у Хардена были испорчены отношения с руководством «Филадельфии» из-за чего баскетболист попросил обмена в другую команду.