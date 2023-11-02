Дрэймонд Грин рассказал о разнице между «Голден Стэйт» в нынешнем и прошлом сезоне

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о настроении внутри команды по сравнению с прошлым сезоном.

«Прошлый год был ужасным. Было тяжело приходить на работу… Мы тяжело делали свою работу, было не очень весело. В этом году вы видите радость на лицах парней, когда они приходят в тренировочный центр.

У нас есть ребята, которые сидят и разговаривают на протяжении двух-трёх часов. Приходят сюда за два-три часа заранее, чтобы просто находиться тут», – приводит слова Грина Fadeaway World.

Напомним, в прошлом сезоне команда завершила регулярный чемпионат на пятом месте. При этом в плей-офф команда обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но в дальнейшем уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» – 2-4.

Отметим, в этом сезоне «Голден Стэйт» стартовал с поражения в регулярном чемпионате НБА, но затем одержал четыре победу кряду.