Пол Джордж поделился амбициями «Клипперс» после прихода в команду Джеймса Хардена

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился ожиданиями от сезона-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как к команде из Калифорнии присоединился Джеймс Харден, ранее выступавший за «Филадельфию Сиксерс»

«Что может быть лучше, чем четыре парня с юга Калифорнии, которые делают то, что никогда не делалось раньше, и становятся чемпионами с «Лос-Анджелес Клипперс»?» – сказал Джордж на пресс-конференции после матча с «Лейкерс».

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получили Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина и несколько пиков. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.