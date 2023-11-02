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Пол Джордж поделился амбициями «Клипперс» после прихода в команду Джеймса Хардена

Пол Джордж поделился амбициями «Клипперс» после прихода в команду Джеймса Хардена
Пол Джордж
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился ожиданиями от сезона-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как к команде из Калифорнии присоединился Джеймс Харден, ранее выступавший за «Филадельфию Сиксерс»

«Что может быть лучше, чем четыре парня с юга Калифорнии, которые делают то, что никогда не делалось раньше, и становятся чемпионами с «Лос-Анджелес Клипперс»?» – сказал Джордж на пресс-конференции после матча с «Лейкерс».

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» обменяла Хардена в «Клипперс». В результате обмена «Сиксерс» получили Маркуса Морриса, Николаса Батума, Роберта Ковингтона, Кей Джей Мартина и несколько пиков. Вместе с Харденом в «Клипперс» отправились Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

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