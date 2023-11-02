Кайри Ирвинг: Лука Дончич будет улучшать навыки игры в защите. Ему нужно дорасти до этого

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сообщил, что словенец Лука Дончич в скором времени станет намного лучше защищаться.

«Ох, чувак, он будет постепенно совершенствоваться (в защите). Каждый молодой игрок в нашей лиге приходит, и я не думаю, что защита — это первая мысль, которая у них на уме. Вы должны дорасти до этой роли и по-настоящему ценить оборону. Некоторые из лучших в мире прикладывают все усилия, чтобы не только выигрывать игры, но и доминировать.

Я думаю, что он находится на этом этапе своей карьеры, и я нахожусь на этом этапе своей карьеры. Я могу говорить за многих парней в этой раздевалке. Мы просто хотим доминировать от игры к игре, и команды, которые выигрывают чемпионаты каждый год, готовы взвалить многое на себя. Мы знаем, что сейчас нам нужно улучшить защиту. Всё начинается с лучших игроков, и участие в этом Луки делает общение в нашей команде намного проще», – приводит слова Ирвинга Sports Illustrated.