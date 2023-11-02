УНИКС обыграл «Астану» с разницей в 31 очко в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Сегодня, 2 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ярославом Орешиным. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 96:65.

При домашних трибунах УНИКС отлично себя проявил в первой четверти, обыграв соперника со счётом 23:12. Во второй 10-минутке «Астана» активизировалась в атаке, но при этом не сумела остановить казанцев в обороне, уступив с отставанием в шесть очков – 25:31. Итоговый результат половины – 54:36 в пользу УНИКСа.

Игроки немного передохнули в большом перерыве, и подопечные Велимира Перасовича продолжили действовать уверенно на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее соперника со счётом 22:14. Заключительная четверть проходила под контролем казанцев – победа УНИКСА с результатом – 20:14.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне команда из Казани проиграла лишь «Самаре» (93:104), а одержала при этом пять побед.