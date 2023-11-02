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УНИКС обыграл «Астану» с разницей в 31 очко в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Астану» с разницей в 31 очко в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
Велимир Перасович
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Сегодня, 2 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Ярославом Орешиным. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 96:65.

При домашних трибунах УНИКС отлично себя проявил в первой четверти, обыграв соперника со счётом 23:12. Во второй 10-минутке «Астана» активизировалась в атаке, но при этом не сумела остановить казанцев в обороне, уступив с отставанием в шесть очков – 25:31. Итоговый результат половины – 54:36 в пользу УНИКСа.

Игроки немного передохнули в большом перерыве, и подопечные Велимира Перасовича продолжили действовать уверенно на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее соперника со счётом 22:14. Заключительная четверть проходила под контролем казанцев – победа УНИКСА с результатом – 20:14.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне команда из Казани проиграла лишь «Самаре» (93:104), а одержала при этом пять побед.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
96 : 65
Астана
Астана, Казахстан
УНИКС: Рейнольдс - 19, Грин - 17, Найт - 15, Димитриевич - 14, Лабери - 11, Бако - 10, Д. Кулагин - 5, Одиноков - 3, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Колесников
Астана: Джонсон - 17, Андерсон - 16, Дэвис - 15, Хэмм - 11, Хаасе - 4, Канкел - 2, Мурзагалиев, Марчук, Гаврилов, Марчук, Айткали, Майдекин
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