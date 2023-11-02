«Фенербахче» с трудом обыграл «Олимпиакос». Клуб из Турции одержал пятую победу в Евролиге

Сегодня, 2 ноября, состоялся матч шестого тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Олимпиакос». Матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 79:77.

Турецкий клуб с первых минут встречи был лучше готов и доказал это на деле, переиграв соперника с огромным преимуществом – 29:14. В следующем игровом отрезке «Фенербахче» сбавил обороты и уступил со счётом 17:19. Итоговый результат половины – 46:33 в пользу домашней команды.

В большом перерыве Георгиос Барцокас внёс коррективы в игру «Олимпиакоса», которые в итоге полностью вернулся в игру – 24:12. Заключительная 10-минутка проходила в равной борьбе и по итогу победить мог каждый. Но в решающие моменты встречи баскетболисты «Фенербахче» проявили себя лучше и выиграли со счётом 21:20.

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