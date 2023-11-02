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«Фенербахче» с трудом обыграл «Олимпиакос». Клуб из Турции одержал пятую победу в Евролиге

«Фенербахче» с трудом обыграл «Олимпиакос». Клуб из Турции одержал пятую победу в Евролиге
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Сегодня, 2 ноября, состоялся матч шестого тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и греческий «Олимпиакос». Матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 79:77.

Турецкий клуб с первых минут встречи был лучше готов и доказал это на деле, переиграв соперника с огромным преимуществом – 29:14. В следующем игровом отрезке «Фенербахче» сбавил обороты и уступил со счётом 17:19. Итоговый результат половины – 46:33 в пользу домашней команды.

В большом перерыве Георгиос Барцокас внёс коррективы в игру «Олимпиакоса», которые в итоге полностью вернулся в игру – 24:12. Заключительная 10-минутка проходила в равной борьбе и по итогу победить мог каждый. Но в решающие моменты встречи баскетболисты «Фенербахче» проявили себя лучше и выиграли со счётом 21:20.

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 77
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Танулис
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