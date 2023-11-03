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Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица
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3 ноября проходил шестой тур Евролиги. В первом игровом дне тура между собой встречались различные европейские коллективы, которые старались выступать на пределе возможностей в одном из самых престижных турниров по баскетболу.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Црвена Звезда» – «Бавария» – 74:68;
«Фенербахче» – «Олимпиакос» – 79:77;
«Жальгирис» – АСВЕЛ – 88:91;
«Валенсия» – «Альба» – 79:71;
«Олимпия Милан» – «Монако» – 66:72.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
02 ноября 2023, четверг. 20:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
74 : 68
Бавария
Мюнхен, Германия
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Симонович, Напьер, Тоби, Боломбой, Гедрайтис, Кузмич, dos Santos
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Бонга, Больмаро, Обст, Ибака, Харрис, Brankovic, Букер, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 77
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Танулис
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
02 ноября 2023, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
88 : 91
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Жальгирис: Эванс, Митру-Лонг, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Бутка, Димша, Manek, Буткевичюс, Улановас
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, де Коло, Фалл, Лайти, N'Diaye, Jackson
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
02 ноября 2023, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
79 : 71
Альба
Берлин, Германия
Валенсия: Харпер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Ferrando, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Nikic, Олинде, Кумадже, Тиман, Bean
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
02 ноября 2023, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
66 : 72
Монако
Монако, Монако
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Отметим, что матч шестого тура между израильским «Маккаби» и мадридским «Реалом» перенесён на неизвестный срок в связи с тем, что команда из Тель-Авива была вынуждена покинуть родные края из-за военных действий, которые возникли в связи с конфликтом Израиля и Палестины.

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