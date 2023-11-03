Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица

3 ноября проходил шестой тур Евролиги. В первом игровом дне тура между собой встречались различные европейские коллективы, которые старались выступать на пределе возможностей в одном из самых престижных турниров по баскетболу.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:
«Црвена Звезда» – «Бавария» – 74:68;
«Фенербахче» – «Олимпиакос» – 79:77;
«Жальгирис» – АСВЕЛ – 88:91;
«Валенсия» – «Альба» – 79:71;
«Олимпия Милан» – «Монако» – 66:72.
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Отметим, что матч шестого тура между израильским «Маккаби» и мадридским «Реалом» перенесён на неизвестный срок в связи с тем, что команда из Тель-Авива была вынуждена покинуть родные края из-за военных действий, которые возникли в связи с конфликтом Израиля и Палестины.
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