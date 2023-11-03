Результаты всех матчей Евролиги 3 ноября, турнирная таблица

3 ноября проходил шестой тур Евролиги. В первом игровом дне тура между собой встречались различные европейские коллективы, которые старались выступать на пределе возможностей в одном из самых престижных турниров по баскетболу.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Црвена Звезда» – «Бавария» – 74:68;

«Фенербахче» – «Олимпиакос» – 79:77;

«Жальгирис» – АСВЕЛ – 88:91;

«Валенсия» – «Альба» – 79:71;

«Олимпия Милан» – «Монако» – 66:72.

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Отметим, что матч шестого тура между израильским «Маккаби» и мадридским «Реалом» перенесён на неизвестный срок в связи с тем, что команда из Тель-Авива была вынуждена покинуть родные края из-за военных действий, которые возникли в связи с конфликтом Израиля и Палестины.