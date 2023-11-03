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Баскетболист УНИКСа Исмаэль Бако подвёл итоги матча с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

Баскетболист УНИКСа Исмаэль Бако подвёл итоги матча с «Астаной» в Единой лиге ВТБ
Исмаэль Бако
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Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако поделился мнением об игре с казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня мы сделали ещё один шаг вперёд. Матч с «Астаной» лишний раз доказал, что Единая лига ВТБ – очень конкурентный чемпионат. Мы с первых минут играли очень агрессивно. Считаю, все были на одной волне – делились мячом, шли на подбор и показали свои лучшие качества», – приводит слова Бако пресс-служба казанского УНИКСа.

Отметим, что домашний матч УНИКСа с «Астаной» завершился уверенной победой хозяев со счётом 96:65. Команда из Казани выиграла пять матчей в Единой лиге ВТБ, уступив лишь «Самаре» – 93:104.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Казанский клуб в финале прошлого розыгрыша плей-офф обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

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