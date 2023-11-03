Бисмак Бийомбо стал игроком «Мемфиса»

«Мемфис Гриззлиз» объявил о подписании контракта с опытным центровым Бисмаком Бийомбо, сообщает Reuters. Условия соглашения не разглашаются, но, по данным The Athletic, речь идёт о контракте на один год на сумму $ 5 млн с гарантированной выплатой $ 1 млн.

31-летний Бийомбо провёл 799 матчей (324 начинал в стартовом составе) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Они играл за «Шарлотт Бобкэтс/Хорнетс» (2011–2015, 2018–2021), «Торонто Рэпторс» (2015–2016), «Орландо Мэджик» (2016–2018) и «Финикс Санз» (2021–2023).

На драфте в 2011 году Бийомбо был выбран под седьмым общим номером. В среднем за матч он набирает 5,1 очка, делает 5,9 подбора и 1,3 блок-шота. Бийомбо начинал карьеру на родине в ДР Конго, а затем провёл три сезона в Испании до перехода в НБА.