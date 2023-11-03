Был ли фол в концовке встречи «Олимпиакос» — «Фенербахче»?

Вчера, 2 ноября, в Стамбуле прошёл матч в рамках 6-го тура Евролиги между «Фенербахче» и «Олимпиакосом». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 79:77.

Концовка встречи вызвала большой скандал, из-за которого греческий клуб подал официальный протест. Разыгрывающий гостей Найджел Уильямс-Госс имел шанс сравнять счёт матча на последних секундах, он прорвался через Яма Мадара и выбросил «флоутер», который оказался неточен. Тем не менее на повторе видно, что Мадар ударил по руке Уильямс-Госса, из-за чего тот временно потерял контроль над мячом. Стоило ли судьям назначить фол в такой ситуации? Хотим знать ваше мнение.

Таким образом, после шести игр у греческого клуба три поражения и три победы.