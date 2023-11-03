Грин — о старости «Голден Стэйт»: этого нельзя отрицать, но тем не менее мы опытны

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил аналитику NBA на TNT Чарльзу Баркли на критику в сторону своей команды.

Ранее в перерыве игры «Голден Стэйт» с «Финикс Санз» (104:108) в подкасте The Steam Room Баркли сказал, что победы «Голден Стэйт» могут подойти к концу, так как игроки в команде «старые».

«Я не против этого. Я имею в виду, что слово «старый» звучит немного грубовато. Думаю, что «старые» звучит так, как будто мы похожи на Чака, когда он играл в «Хьюстон Рокетс». Для меня «старые» звучит именно так.

Наш возраст растёт. Этого нельзя отрицать. Но тем не менее мы опытны. Думаю, что самое главное, как сказал Чак, — это сохранить здоровье. Мы определённо становимся старше, но это никогда не мешало нам побеждать», — заявил Грин.

Отметим, что за последние 10 лет «Голден Стэйт» шесть раз были в финале, из которых в четырёх становились чемпионами НБА.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: