Все результаты игрового дня НБА 3 ноября
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Сегодня, 3 ноября, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Регулярный сезон НБА. 3 ноября
«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 114:99.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 125:116.
«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 113:115.
«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 121:132.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит упомянуть выступление французского центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы в матче с «Финиксом». На его счету дабл-дабл: 38 очков, 10 подборов и две передачи. Также стоит отметить выступление центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида во встрече с «Торонто Рэпторс». Камерунский игрок заработал 28 очков, 13 подборов и семь передач.
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 99
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 28, Убре - 23, Харрис - 23, Макси - 18, Коркмаз - 10, Рид - 6, Мелтон - 4, Беверли - 2, Мартин, Бамба, Моррис, Спрингер, Ковингтон, Хаус
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Ануноби - 16, Шрёдер - 13, Сиакам - 10, Пёлтль - 9, Трент-мл. - 8, Флинн - 6, Буше - 6, Макдэниелс - 5, Темпл - 2, Дик, Янг
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
125 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 33, Валанчюнас - 23, Джонс - 21, Райан - 20, Дэниэлс - 10, Льюис - 6, Хоукинс - 6, Нэнс - 4, Сиброн - 2, Уильямсон, Лидделл, Зеллер
Детройт Пистонс: Каннингем - 22, Сассер - 19, Томпсон - 16, Дюрен - 12, Айви - 12, Стюарт - 11, Хейз - 10, Харрис - 8, Багли III - 6, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
113 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Юта Джаз: Маркканен - 22, Кларксон - 21, Коллинс - 20, Хортон-Такер - 15, Секстон - 10, Юртсевен - 7, Джордж - 6, Кесслер - 4, Олиник - 4, Данн - 2, Агбаджи - 2, Хендрикс, Сенсабо, Фонтеккио, Саманич
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Вагнер - 21, Энтони - 18, Картер - 14, Вагнер - 10, Блэк - 9, Саггс - 6, Инглс - 4, Айзек - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Харрис, Фульц, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 31, Дюрант - 28, Аллен - 16, Ойбанкс - 13, Бэйтс-Диоп - 13, Нуркич - 7, Гордон - 7, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 38, Коллинс - 19, Васселл - 17, Сохан - 14, Осман - 13, Джонс - 12, Джонсон - 7, Макдермотт - 6, Брэнэм - 3, Бэсси - 3, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
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