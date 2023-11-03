Все результаты игрового дня НБА 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. 3 ноября

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 114:99.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 125:116.

«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 113:115.

«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 121:132.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит упомянуть выступление французского центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы в матче с «Финиксом». На его счету дабл-дабл: 38 очков, 10 подборов и две передачи. Также стоит отметить выступление центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида во встрече с «Торонто Рэпторс». Камерунский игрок заработал 28 очков, 13 подборов и семь передач.