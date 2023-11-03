Эмил Райкович высказался о предстоящем выездном матче ЦСКА с «Уралмашем»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбуржским «Уралмашем». Встреча состоится сегодня, 3 ноября. Начало игры запланировано на 17:15 мск. Она пройдёт в Екатеринбурге.

«Для клуба из Екатеринбурга это исторический период, поскольку они вернулись в высший дивизион российского баскетбола, и теперь в город приезжают известные команды, чтобы порадовать болельщиков. В городе большие традиции как в мужском, так и в женском баскетболе, люди здесь понимают игру, поэтому ожидаем отличной атмосферы в зале.

Думаю, игра будет интересной. Мы прекрасно знаем, насколько хорош «Уралмаш», не только потому, что они впечатляюще начали сезон, но и потому, что встречались в предсезонке. Эта команда хорошо организована и играет с высоким уровнем энергии, в котором мы должны не уступать в первую очередь», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.