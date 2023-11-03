Энтони Эдвардс назвал пять величайших игроков всех времён, не упомянув Леброна

Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс во время недавнего интервью высказался о пятёрке лучших игроков в истории баскетбола. В свой топ-5 Эдвардс включил Майкла Джордана, Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Аллена Айверсона и Кевина Дюранта.

Отметим, что Энтони не упомянул лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс», который многими рассматривается как величайший игрок всех времён.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: